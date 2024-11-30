Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает наводчикам-операторам танка Т-64/Т-72/Т-80

Украинские военнослужащие-танкисты. Фото: Reuters

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют стрелять из пушки и пулемета и разбираются в танковом вооружении. Речь идет о наводчиках-операторах танка Т-64/Т-72/Т-80.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 22 ноября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности наводчика-оператора в полку "Азов"

Наводчик-оператор должен знать и постоянно удерживать в боевой готовности вооружение танка Т-64/Т-72/Т-80, приборы прицеливания и наблюдения. Также такому военному необходимо знать правила стрельбы из пушки и спаренного с ней пулемета, уметь вести точный огонь и по команде командира или самостоятельно уничтожать обнаруженные цели. Кроме того, среди его обязанностей проверка состояния вооружения, прицельных приборов, механизмов зарядки, наводки и их техническое обслуживание.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые мотивированы и хотят учиться. Иметь боевой опыт необязательно.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет людей, умеющих вкусно готовить. Чтобы занять должность повара в полку, нужно иметь профессионально-техническое образование, медицинскую книжку и знать технологии приготовления блюд.

Также нужны такелажники. На эту должность приглашают сильных людей, которые способны выполнять тяжелые физические работы.