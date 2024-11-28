Є вакансія в Азов — на фронт запрошують кухарів

Бійці ЗСУ в їдальні. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу кухарів. Кандидатам необхідно мати як мінімум професійно-технічну освіту, медичну книжку та знання технології приготування страв. Заробітна плата становить до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, в обов'язки кухарів входитиме:

приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців;

здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;

проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;

порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої к-сті військовослужбовців особового складу;

дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.

Підійде кандидат на посаду, який має:

професійно-технічну освіту;

бажаний досвід роботи від 1-го року;

наявність медичної книжки;

знання технології приготування страв та правил гігієни;

відповідальне ставлення до результатів роботи;

знання правил і термінів зберігання сировини і напівфабрикатів;

охайність.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що також бригада "Азов" шукає у свої підрозділи людей, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Мова йде про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату.

Крім того, роботу пропонують людям, які можуть обслуговувати та ремонтувати засоби РЕБ.