Є вакансія в Азов — на фронт запрошують кухарів

"Азов" шукає на фронт кухарів — які умови та вимоги до кандидатів
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу кухарів. Кандидатам необхідно мати як мінімум професійно-технічну освіту, медичну книжку та знання технології приготування страв. Заробітна плата становить до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, в обов'язки кухарів входитиме:
- приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців;
- здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;
- проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;
- порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої к-сті військовослужбовців особового складу;
- дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- професійно-технічну освіту;
- бажаний досвід роботи від 1-го року;
- наявність медичної книжки;
- знання технології приготування страв та правил гігієни;
- відповідальне ставлення до результатів роботи;
- знання правил і термінів зберігання сировини і напівфабрикатів;
- охайність.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Нагадаємо, що також бригада "Азов" шукає у свої підрозділи людей, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Мова йде про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату.
Крім того, роботу пропонують людям, які можуть обслуговувати та ремонтувати засоби РЕБ.
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