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"Азов" шукає на фронт кухарів — які умови та вимоги до кандидатів

28 листопада 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Є вакансія в Азов — на фронт запрошують кухарів
Бійці ЗСУ в їдальні. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу кухарів. Кандидатам необхідно мати як мінімум професійно-технічну освіту, медичну книжку та знання технології приготування страв. Заробітна плата становить до 125 тисяч гривень на місяць. 

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію в "Азов". Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, в обов'язки кухарів входитиме:

  • приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців;
  • здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;
  • проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;
  • порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої к-сті військовослужбовців особового складу;
  • дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • професійно-технічну освіту;
  • бажаний досвід роботи від 1-го року;
  • наявність медичної книжки;
  • знання технології приготування страв та правил гігієни;
  • відповідальне ставлення до результатів роботи;
  • знання правил і термінів зберігання сировини і напівфабрикатів;
  • охайність.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що також бригада "Азов" шукає у свої підрозділи людей, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Мова йде про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату.

Крім того, роботу пропонують людям, які можуть обслуговувати та ремонтувати засоби РЕБ.

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