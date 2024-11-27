Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує такелажникам

Такелажники у ЗСУ. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які здатні виконувати важкі фізичні роботи. Йдеться про такелажників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 20 листопада.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки такелажника в полку "Азов"

Такелажник має виконувати такелажні роботи, що включають переміщення, завантаження та вивантаження вантажів, забезпечувати безпечне використання такелажного обладнання під час робіт, готувати вантажі до транспортування. Такий службовець має проводити підготовчі роботи, що вимагають фізичного навантаження, та виконувати супутні завдання, що пов'язані з такелажними роботами.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних, уважних і фізично витривалих людей, які готові до навантажень і важких робіт, знають базові правила використання такелажного обладнання й уміють працювати в команді.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розглянуть навіть відгуки без резюме. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у лавах "Азова" потрібні люди, які не бояться висоти. Йдеться про монтажників обладнання. Щоб обійняти цю посаду, потрібно знати основи функціонування та налаштування інтернет-обладнання та вміти працювати з електроінструментами.

Також полк запрошує на роботу водіїв бензовозів. Претендувати на цю посаду можуть люди, які не менше двох років працювали керманичами та мають водійське посвідчення категорії C або E.