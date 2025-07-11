Автоматическая постановка на воинский учет — что делать в случае возникновения ошибки

Приложение для военнообязанных "Резерв+". Фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов

В Украине создан механизм, который дает возможность гражданам стать на воинский учет автоматически, без посещения ТЦК. Это происходит путем взаимодействия реестра "Оберіг" с Государственной миграционной службой.

В Минобороны рассказали, зачем внедрили этот механизм, и что делать в случае обнаружения ошибок в данных.

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В министерстве отметили, что автоматическая постановка на воинский учет сокращает время военнообязанных, поскольку позволяет не стоять в очередях, собирать бумаги и проходить ВВК для постановки на учет.

Также это облегчает работу сотрудникам ТЦК, поскольку "уменьшает административную рутину и позволяет сосредоточиться на вопросах мобилизации".

"Кроме того, благодаря этим изменениям удалось поставить на учет украинцев за рубежом и разблокировать им выдачу паспортов, а также украинцев от 17 до 25 лет, которым надо становиться на учет в этот период", — говорится в сообщении.

Однако бывают случаи, когда на учет попадают люди, которые давно исключены из него, или те, что стоят на учете, но без отметки в реестре "Оберіг".

Как пояснили в Минобороны, такие случаи случаются из-за большого объема мобилизационной работы и человеческого фактора. В частности, например, когда оператор ТЦК не внес идентификатор лица в реестр.

"В таком случае необходимо обратиться в ТЦК и решить проблему вместе с работниками — принести все документы, подтверждающие исключение с учета или причину снятия, или доказать свою принадлежность к другому ТЦК", — отметили в министерстве.

Напомним, 10 июля пользователи массово сообщали о проблемах в работе приложения "Резерв+". В частности, в него невозможно было зайти.

Также мы писали, что недавно в "Резерв+" запустили бета-тестирование оплаты штрафов.