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Головна Штаб Резерв+ видає помилку при вході — що відомо

Резерв+ видає помилку при вході — що відомо

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Дата публікації: 10 липня 2025 11:02
У Резерв+ стався технічний збій
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Користувачі в Україні масово повідомляють про проблеми в роботі застосунку "Резерв+". У застосунок неможливо зайти.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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При спробі входу система видає повідомлення: "У нас технічна проблема". На цей момент офіційних пояснень причин збою немає.

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Помилка при вході. Фото: скриншот

Невідомо, чи йдеться про тимчасові технічні роботи, чи про несподіваний системний збій. Представники платформи наразі не надали публічних коментарів щодо ситуації.

Користувачам радять стежити за офіційними каналами зв’язку сервісу, де можуть з’явитися оновлення або роз’яснення.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони підрахували, скільки громадян зареєструвалося у "Резерв+".

Також в Міноборони повідомили, хто з військовослужбовців може уникнути покарання за самовільне залишення частини. 

армія мобілізація військовослужбовці резерв військово-обліковий документ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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