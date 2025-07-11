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Помилка в автоматичній постановці на військовий облік — що робити

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 02:40
Автоматична постановка на військовий облік — що робити у разі виникнення помилки
Застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

В Україні створено механізм, який дає можливість громадянам стати на військовий облік автоматично, без відвідування ТЦК. Це відбувається шляхом взаємодії реєстру "Оберіг" із Державною міграційною службою. 

У Міноборони розповіли, навіщо впровадили цей механізм, і зробити у разі виявлення помилок у даних.

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У міністерстві зазначили, що автоматична постановка на військовий облік скорочує час військовозобовʼязаним, оскільки дозволяє не стояти в чергах, збирати папери та проходити ВЛК для постановки на облік.

Також це полегшує роботу працівникам ТЦК, оскільки "зменшує адміністративну рутину і дає змогу зосередитись на питаннях мобілізації".

"Крім того, завдяки цим змінам вдалося поставити на облік українців за кордоном та розблокувати їм видачу паспортів, а також українців від 17 до 25 років, яким треба ставати на облік в цей період", — йдеться у повідомленні.

Однак бувають випадки, коли на облік потрапляють люди, які давно виключені з нього, або ті, що стоять на обліку, але без позначки в реєстрі "Оберіг".

Як пояснили у Міноборони, такі випадки трапляються через великий обсяг мобілізаційної роботи і людський фактор. Зокрема, наприклад, коли оператор ТЦК не вніс ідентифікатор особи в реєстр.

"У такому разі необхідно звернутися до ТЦК та розвʼязати проблему разом із працівниками — принести всі документи, що підтверджують виключення з обліку або причину зняття, або довести свою належність до іншого ТЦК", — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, 10 липня користувачі масово повідомляли про проблеми в роботі застосунку "Резерв+". Зокрема, в нього неможливо було зайти.

Також ми писали, що нещодавно у "Резерв+" запустили бета-тестування оплати штрафів.

армія військовий облік мобілізація війна в Україні ТЦК та СП резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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