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Головна Штаб У Резерв+ запустили бета-тестування оплати штрафів

У Резерв+ запустили бета-тестування оплати штрафів

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 23:55
Онлайн-оплата штрафів ТЦК - у Резерв+ запустили бета-тестування
Застосунок Резерв+. Фото: Міністерство оборони України

У застосунку "Резерв+" запустили бета-тестування оплати штрафів. Це можливо зробити онлайн.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

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Пост Катерини Черногоренко. Фото: скриншот

Що відомо про онлайн оплату штрафів 

"Запускаємо бета-тестування оплати штрафів в Резерв+", — написала вона.

Заступниця міністра повідомила, що всі, хто встигне оплатити штраф вчасно через цю платформу, зможуть сплатити лише половину суми — 8 500 гривень.

Головна перевага сервісу — відсутність черг і необхідності особисто йти до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

"Бо така і має бути цифрова сервісна держава", — додала Черногоренко.

Щоб долучитись до тестування, Черногоренко просить заповнити форму, посилання на яку вона залишила на своїй сторінці.

Нагадаємо, що з початку 2025 року в Україні було зареєстровано більше ніж 28 тисяч справ, пов’язаних із порушеннями правил військового обліку. Щомісяця територіальні центри комплектування та соціальної підтримки фіксували приблизно 4,7 тисячі нових випадків притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів.

Раніше ми повідомляли, що дедалі більше військовозобов'язаних українців, заходячи до застосунку "Резерв+", стикаються з червоним рядком із написом "У розшуку". У нашому матеріалі ми детально роз’яснювали причини появи цього статусу, а також чи можливо його зняти, сплативши штраф.

Міноборони онлайн-послуги штраф оплата резерв
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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