Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает инженерам радиоэлектроники

Мужчина с FPV-дроном в руках. Фото: pixels.com

Бригада "Азов" усиливает свое радиотехническое подразделение и открыла вакансию инженера радиоэлектроники. Если кандидат будет выполнять задания в зоне боевых действий, то может получить дополнительно 3300 гривен в день.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Что входит в обязанности инженера

От кандидата должность требуется выполнять работу по разработке и обеспечению подразделения техническими средствами. Сюда входит сборка и настройка электронных устройств, которые помогут бойцам подразделения. 3D печать компонентов и обслуживание принтера.

Каким должен быть опыт у кандидата на должность

От кандидата на должность требуется наличие технического образования, желательно высшее. Также должны быть знания в области электроники, систем управления и программирования. Желательно знание в области 3D моделирования, умение разработать и собрать радиоэлектронное устройство средней сложности.

Взамен полк "Азов" предлагает достойное ежемесячное материальное обеспечение, бесплатное обеспечение вещевым имуществом и питанием, гарантированный отпуск 30+10 дней с правом выезда за границу и оплату согласно нормам ВСУ.

Напомним, в полку "Азов" нужны командиры пожарного отделения, имеющие профильное образование и не менее двух лет опыта работы по специальности. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в "Азове" не хватает психиатров. На работу приглашают медиков с высшим образованием. Зарплата – до 125 тысяч гривен.