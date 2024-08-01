Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам радіоелектроніки

Чоловік з FPV-дроном у руках. Фото: pixels.com

Бригада "Азов" посилює свій радіотехнічний підрозділ і відкрив вакансію інженера радіоелектроніки. Якщо кандидат буде виконувати завдання у зоні бойових дій, то може отримати додатково 3 300 гривень на день.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Що входить в обов'язки інженера

Від кандидата на посаду вимагається виконувати роботу по розробці та забезпеченню підрозділу технічними засобами. Сюди входить збірка та наладка електронних пристроїв, які допоможуть бійцям підрозділу. 3D друк компонентів та обслуговування принтера.

Яким має бути досвід у кандидата на посаду

Від кандидата на посаду вимагається наявність технічної освіти, бажано вища. Також мають бути знання в області електроніки, систем управління та програмування. Бажано знання в області 3D моделювання, вміння розробити та зібрати радіоелектронний пристрій середньої складності.

На заміну полк "Азов" пропонує гідне щомісячне матеріальне забезпечення, безоплатне забезпечення речовим майном та харчуванням, гарантовану відпустку 30+10 днів з правом виїзду за кордон і оплату згідно з нормами ЗСУ.

Нагадаємо, у полку "Азов" потрібні командири пожежного відділення, які мають профільну освіту та не менше двох років досвіду роботи за фахом. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також в "Азові" бракує психіатрів. На роботу запрошують медиків із вищою освітою. Зарплата — до 125 тисяч гривень.