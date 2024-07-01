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Полк "Азов" расширяет радиотехническое подразделение — какие специалисты нужны

1 июля 2024 03:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает инженерам технических средств охраны
Бойцы бригады "Азов". || Фото: ukranews.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" формирует радиотехническое подразделение. В полку появилась вакансия инженера по техническим средствам охраны. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист будет получать ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 28 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности инженера технических средств охраны в полку "Азов"

Инженер технических средств охраны должен обеспечивать подразделение техническими средствами усиления охраны, совершенствовать и находить нестандартные решения по вопросам технической охраны, сопровождать техническое обеспечение и ремонт средств технической охраны подразделения.

Какие требования к кандидату на должность

На работу приглашают порядочных и ответственных специалистов с высшим (желательно техническим) образованием. Также претенденту на должность нужно иметь опыт работы с монтажом, наладкой, проектированием современных систем: сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам достойную ежемесячную зарплату (до 125 тысяч гривен), безвозмездное обеспечение вещевым имуществом и питанием, военную службу по мобилизации или контракту в рядах Нацгвардии Украины. Всем военным предоставляется гарантированный отпуск 30+10 дней с правом выезда за границу.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в полку "Азов" нужны командиры пожарного отделения, которые имеют профильное образование и не менее двух лет опыта работы по специальности. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в "Азове" не хватает психиатров. На работу приглашают медиков с высшим образованием. Зарплата — до 125 тысяч гривен.

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