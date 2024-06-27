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Подоляк заявил, что на линии фронта должно быть больше военных

27 июня 2024 13:21
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
Подоляк оценил ход мобилизации в Украине — эксклюзивное sнтервью Новини.Live
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Игорь Кузнецов, Новости.
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

Число людей на линии фронта должно быть увеличено, учитывая высокие ставки в этой войне. Военные борются не за какую-нибудь маленькую территорию, а за существование суверенного государства Украина.

Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью Новини.LIVE.

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Подоляк отметил, что в начале полномасштабного вторжения большое количество людей добровольно ушло на фронт, отвечая на зов долга, хотя не все понимали масштабы и значимость этого шага. Сейчас, когда война длится уже долгое время и стала масштабнее, понятно, что ставки значительно выросли.

"Ставки в этой войне — это не просто какая-то маленькая территория, а вопрос существования суверенного государства Украина или так называемого недогосударства под названием РФ. Безусловно, количество людей на линии фронта должно быть больше. Не все готовы идти добровольно и это нормально" , — сказал Подоляк.

Напомним, Подоляк отмечал, что демобилизация зависит от эффективности мобилизационных процессов. В частности, нужно понимать, какой есть резерв.

Ранее мы писали, что военнослужащая Алина Михайлова считает, что проблемы с мобилизацией вызваны тем, что после первых побед ВСУ украинское общество накрутило скорую победу над российскими захватчиками. Кроме того, в боевые подразделения часто посылают непригодных к военной службе мужчин.

война
Михаил Подоляк
ВСУ
Украина
военные
мобилизация
война в Украине
фронт

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