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Подоляк заявив, що на лінії фронту повинно бути більше військових

27 червня 2024 13:21
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Подоляк оцінив перебіг мобілізації в Україні — ексклюзивне sнтерв'ю Новини.Live
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Кількість людей на лінії фронту повинна бути збільшена, враховуючи високі ставки у цій війні. Військові борються не за якусь маленьку територію, а за існування суверенної держави Україна. 

Про це радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Подоляк зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення велика кількість людей добровільно пішла на фронт, відповідаючи на поклик обов’язку, хоча не всі розуміли масштаби та значимість цього кроку. Зараз, коли війна триває вже довгий час і стала більш масштабною, зрозуміло, що ставки значно зросли.

"Ставки в цій війні — це не просто якась маленька територія, а питання існування суверенної держави Україна або ж так званої недодержави під назвою РФ. Безумовно кількість людей на лінії фронту має бути більша. Не всі готові йти добровільно і це нормально", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк зазначав, що демобілізація залежить від ефективності мобілізаційних процесів. Зокрема, потрібно розуміти, який є резерв.

Раніше ми писали, що військовослужбовиця Аліна Михайлова вважає, що проблеми з мобілізацією викликані тим, що після перших перемог ЗСУ українське суспільство накрутили швидкою перемогою над російськими загарбниками. Окрім того, до бойових підрозділів часто надсилають непридатних до військової служби чоловіків.

війна
Михайло Подоляк
ЗСУ
Україна
військові
мобілізація
війна в Україні
фронт

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