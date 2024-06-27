Представник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, чи варто очікувати демобілізації до завершення війни

Михайло Подоляк. Фото: president.gov.ua

Демобілізація залежить від ефективності мобілізаційних процесів. Зокрема, потрібно розуміти, який є резерв.

Про це в середу, 26 червня, в інтервʼю Новини.LIVE розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

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За словами Подоляка перш ніж міркувати про демобілізацію, потрібно знати, чи буде можливість проводити відповідні ротації.

"Введення в дію нового закону про мобілізацію необхідно для того, щоб ми чітко розуміли, який резерв є, чи достатньо цей резерв підготовлений та зможемо замістити тих чи інших спеціалістів у Збройних Силах. Від цього і залежить демобілізація", — пояснив Подоляк.

Крім того, радник очільника Офіса Президента зазначив, що певні оптимістичні прогнози щодо демобілізації Генеральний Штаб вже робить, тому варто чекати офіційних заяв.

Нагадаємо, Михайло Подоляк розповів, чому працівникам ТЦК не забороняють "пакувати" військовозобов'язаних в автобуси. На його думку, представники військкомату повинні мати можливість використовувати ті інструменти, які вони вважають прийнятними.

Також радник очільника Офіса Президента пояснив, для чого потрібне економічне бронювання та коли ухвалять рішення щодо впровадження цієї концепції в Україні.