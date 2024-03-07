Подрался с работниками ТЦК — в Запорожье оправдали мужчину, который не хотел служить

Сотрудники ТЦК и СП. Фото: facebook com OOTCKSP

В Запорожье мужчина подрался с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, потому что они хотели вручить ему повестку. Однако суд оправдал мужчину.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на приговор суда.

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В приговоре говорится, что работники ТЦК пришли вручать повестку военнообязанному поздно вечером, когда тот возвращался домой. Они подождали его в подъезде и без представления стали бежать за мужчиной и требовать поговорить. Поскольку было поздно, а в доме отключили электроэнергию из-за ремонтных работ, призывник отказался с ними общаться.

"Когда начал ключом открывать замок входной двери в квартиру, один из неизвестных стал между ним и дверью, а другой стал позади него и начали препятствовать входу в квартиру. Дальше началась драка", — отмечается в судебном документе.

В результате обе стороны получили телесные повреждения. Военнообязанный сообщил суду, что обратился в ДБР по поводу своего избиения, а представители военкомата заявили, что им захотели выколоть глаза.

Впоследствии против мужчины открыли уголовное производство, инкриминируя ему "сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц".

Что решил суд

Апелляционный суд и Суд первой инстанции в Запорожье оправдали военнообязанного мужчину. Они аргументировали свое решение тем, что обвинения не доказали в суде, что мужчина совершил уголовное правонарушение. То есть не было доказано, что мужчина нарушал общественный порядок или сопротивлялся представителям власти.

Напомним, в Харькове двое мужчин получили повестки, однако уклонились от мобилизации, потому что "боялись и не хотели служить". Суд наказал их сроком до трех лет лишения свободы.

Также известно, что житель Жовквы Львовской области со званием "солдат рядового состава" проигнорировал боевую повестку и не явился на призывной пункт для отправки на военную службу. Его тоже приговорили к трем годам заключения.