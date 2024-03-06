На Львівщині чоловік із військовим званням проігнорував бойову повістку — що вирішив суд

Суддя виносить вирок підсудному. Фото: UA.NEWS

Мешканець Жовкви Львівської області зі званням "солдат рядового складу" не з'явився на призовний пункт для відправки на військову службу. Його справу передали до суду.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура у вівторок, 5 березня.

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27-річний чоловік за повісткою прибув до ТЦК в жовтні 2023 року, звідки його направили пройти ВЛК, що визнала чоловіка придатним. Опісля йому вручили бойову повістку на проходження служби, однак він вирішив ухилитися від мобілізації.

"Однак фігурант без поважної причини не з’явився до призовного пункту для проходження служби у лавах Збройних сил України. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову", — зазначили в матеріалах справи.

Таким чином суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову за статтею 336 КК України і засудив до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, що у Львівській області судили солдата за те, що він на декілька годин відлучився зі служби. Відомо, яке покарання йому призначили.

Також ми писали, що у Вінницькій області викрили на корупції працівників ТЦК СП, які допомагали військовозобов’язаним покинути Україну, уникнувши мобілізації.