Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow На Львівщині чоловік із військовим званням проігнорував бойову повістку — що вирішив суд arrow

На Львівщині чоловік із військовим званням проігнорував бойову повістку — що вирішив суд

6 березня 2024 04:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Львівщині чоловік із військовим званням проігнорував бойову повістку — що вирішив суд
Суддя виносить вирок підсудному. Фото: UA.NEWS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мешканець Жовкви Львівської області зі званням "солдат рядового складу" не з'явився на призовний пункт для відправки на військову службу. Його справу передали до суду.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура у вівторок, 5 березня.

Читайте також:

Суд над чоловіком, який ухилився від мобілізації

27-річний чоловік за повісткою прибув до ТЦК в жовтні 2023 року, звідки його направили пройти ВЛК, що визнала чоловіка придатним. Опісля йому вручили бойову повістку на проходження служби, однак він вирішив ухилитися від мобілізації.

"Однак фігурант без поважної причини не з’явився до призовного пункту для проходження служби у лавах Збройних сил України. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову", — зазначили в матеріалах справи.

Таким чином суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову за статтею 336 КК України і засудив до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, що у Львівській області судили солдата за те, що він на декілька годин відлучився зі служби. Відомо, яке покарання йому призначили.

Також ми писали, що у Вінницькій області викрили на корупції працівників ТЦК СП, які допомагали військовозобов’язаним покинути Україну, уникнувши мобілізації.

суд
Львівська область
військові
мобілізація
війна в Україні
війна
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд