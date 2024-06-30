Работа в "Азов" — какие требования к командиру пожарного отделения

Бойцы бригады спецназначения "Азов". Фото: "Азов" / Facebook

Бойцы бригады спецназначения "Азов" приглашают на работу командира пожарного отделения. Требуется специалист с профильным обучением и стажем работы от 2-х лет. Платить обещают от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 29 июня.

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Вакансия командира пожарного отделения в "Азове" на Work.ua. Фото: скриншот

Как попасть в "Азов"

В обязанности командира пожарного отделения в бригаде входит:

осуществление и координация боевой готовности подчиненных к выполнению задач;

организация выполнения приказов по пожаротушению и соблюдения правил безопасности;

организация эвакуации людей из зоны пожара;

оценка обстановки по внешним признакам и данным разведки при тушении пожара;

определение направления боевых действий, принятие решений и отдача приказов по тушению пожара;

контроль противопожарного режима и соблюдение норм сохранности труда;

участие в пожарно-тактических занятиях и учебах, руководство работой отделения;

организация и проведение занятий по пожарно-строевой подготовке.

Кандидат на должность должен быть гражданином Украины, иметь полное среднее образование и профессиональное обучение с получением образовательно-квалификационного уровня "квалифицированный рабочий" по соответствующей рабочей профессии. Также требуется опыт работы не менее двух лет.

Пожарный в специальной одежде на фоне пожарной машины. Фото: freepik.com

"Азов" предлагает следующие условия работы:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — от 25 до 125 тысяч гривен;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие специалисты нужны "Азову"

Напомним, что бойцы приглашают на работу психиатра. Требуется полное высшее образование и соответствующий опыт работы более двух лет. Платить обещают от 25 000 грн, кроме того, возможны дополнительные вознаграждения.

Также бригада ищет электромонтера. Кандидат на должность должен иметь группу допуска до 1000 В, профессионально-техническое образование, а также опыт работы. Будут платить до 125 000 гривен в зависимости от того, будет ли он работать в зоне боевых действий.