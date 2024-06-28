Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує електромонтерам

У полку "Азов" потрібні люди, що знаються в електрообладнанні — зарплата до 125 тисяч гривень
Бригада "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи електромонтера. За місяць роботи фахівцю платитимуть 25–125 тисяч гривень у залежності від того, чи працюватиме він у зоні бойових дій.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 25 червня.
Що входить в обов'язки електромонтера в полку "Азов"
Електромонтер має ремонтувати та обслуговувати електрообладнання й електромережі. Також цей фахівець бере участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.
Вимоги до кандидата на посаду
Людина, яка хоче обійняти посаду електромонтера в полку "Азов", повинна мати групу допуску до 1 000 В, професійно-технічну освіту відповідного спрямування, досвід роботи з обслуговуванням електроустаткування, відповідально ставитися до роботи.
Переваги служби в полку "Азов"
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 25 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. Можливе переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, у полку "Азов" потрібні психологи-поліграфологи, які знають, як проводити поліграфічні тести та мають повну базову психологічну освіту.
Також в "Азові" бракує лікарів невідкладних станів. На роботу запрошують медиків із вищою освітою. Зарплата — до 125 тисяч гривень.
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