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У полку "Азов" потрібні люди, що знаються в електрообладнанні — зарплата до 125 тисяч гривень

28 червня 2024 03:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує електромонтерам
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Фото: lokachi.rayon.in.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи електромонтера. За місяць роботи фахівцю платитимуть 25–125 тисяч гривень у залежності від того, чи працюватиме він у зоні бойових дій.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 25 червня.

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У полку "Азов" потрібні люди, що знаються в електрообладнанні — зарплата до 125 тисяч гривень - фото 1
Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки електромонтера в полку "Азов"

Електромонтер має ремонтувати та обслуговувати електрообладнання й електромережі. Також цей фахівець бере участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.

Вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду електромонтера в полку "Азов", повинна мати групу допуску до 1 000 В, професійно-технічну освіту відповідного спрямування, досвід роботи з обслуговуванням електроустаткування, відповідально ставитися до роботи.

Переваги служби в полку "Азов"

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 25 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. Можливе переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у полку "Азов" потрібні психологи-поліграфологи, які знають, як проводити поліграфічні тести та мають повну базову психологічну освіту.

Також в "Азові" бракує лікарів невідкладних станів. На роботу запрошують медиків із вищою освітою. Зарплата — до 125 тисяч гривень.

Нацгвардія
армія
полк "Азов"
мобілізація
вакансії

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