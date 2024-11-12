Зеленский анонсировал новый механизм переводов военных через приложение Армия+

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 12 ноября, правительство приняло постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для воинов между воинскими частями. Он отметил, что речь идет о переводе именно по инициативе военных.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Зеленский отметил, что механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны Украины и ВСУ.

Глава государства рассказал, что об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре.

"Переводы будут работать через приложение "Армия+". 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армию+". В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования — понятное решение. Министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта — 15 ноября", — сообщил Зеленский.

По его словам, это важный пример сотрудничества между военным руководством и командой Минобороны с одной стороны и с другой — представителями общественных организаций.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в приложении "Армия+" стартовал опрос, позволяющий военнослужащим высказать свое мнение о возможности сменить место службы.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил об обновлениях, добавленных в приложение "Армия+". В частности, речь идет о пяти новых типах рапортов.