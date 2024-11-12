Зеленський анонсував новий механізм переведень військових через застосунок Армія+

Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вівторок, 12 листопада, уряд ухвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для воїнів між військовими частинами. Він зазначив, що йдеться про переведення саме за ініціативою військових.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Переведення воїнів в армії
Зеленський зазначив, що механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та ЗСУ.
Глава держави розповів, що про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні.
"Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження — зрозуміле рішення. Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту — 15 листопада", — повідомив Зеленський.
За його словами, це важливий приклад співпраці між військовим керівництвом та командою Міноборони з одного боку та з іншого — представниками громадських організацій.
Нагадаємо, у додатку "Армія+" стартувало опитування, яке дає змогу військовослужбовцям висловити свою думку щодо можливості змінити місце служби.
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про оновлення, додані в застосунок "Армія+". Зокрема, йдеться про п'ять нових типів рапортів.
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