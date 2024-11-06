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"Армія+" запускає опитування щодо зміни місця служби — деталі

6 листопада 2024 14:15
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Застосунок Армія+ — Міноборони запустило опитування щодо зміни місця служби
Військовий із телефоном у руках. Фото: Генштаб ЗСУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У застосунку "Армія+" запустили опитування, де військовослужбовці можуть висловитися щодо можливості зміни місця служби. Результати допоможуть спростити переведення між військовими частинами без бюрократії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 6 листопада.

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Опитування в "Армія+". Фото: Міноборони

Міноборони спільно з Генштабом ЗСУ працюють над створенням цифрового сервісу, який спростить процес переведення між пріоритетними військовими частинами.

"Сили оборони України потребують вмотивованих військовослужбовців. Ми впевнені, що можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть", — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона додала, що завдяки опитуванню Міноборони зможе удосконалити процес переведення. Таким чином, за словами Черногоренко, місце служби можна буде змінити простіше та без зайвої бюрократії.

Це опитування триватиме до 10 листопада та включатиме 12 запитань. 

"Деперсоналізовані результати матимуть безпосередній вплив на алгоритм переведення військовослужбовців, вдосконалення якого очікує значна частина військових", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку запуску застосунку "Армія+" в ньому авторизувалося вже 360 000 військових, а кількість поданих рапортів перетнула позначку в 15 000.

Раніше ми писали про те, що у листопаді в "Армія+" з’являться п’ять нових електронних рапортів. Це, зокрема, рапорт для отримання довідки про проходження військової служби у складі ЗСУ.

військовослужбовці застосунок Міноборони Генштаб ЗСУ Армія+ військова частина

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