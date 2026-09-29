ВСУ отбили более 5 кв. км на Купянском направлении

Андрей Кривущенко. Фото: Андрей Кривущенко/Facebook

Силы обороны Украины за последнее время освободили более 5 квадратных километров территории в районе Купянска Харьковской области. Андрей Кривущенко рассказал о ситуации на этом направлении и действиях российских военных.

Об этом Кривущенко рассказал в эфире программы Ранок.LIVE.

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Ситуация на Купянском направлении

По словам Андрея Кривущенко, украинские подразделения продолжают поддерживать штурмовые действия 23-го отдельного штурмового полка "Рух". В ходе операций в районе Купянска военным удалось восстановить контроль над более чем 5 квадратными километрами украинской территории.

Военный отметил, что российские силы пытаются противодействовать действиям ВСУ, в частности используют тактику маскировки под гражданских.

"Поэтому, да, это правда, врага по чуть-чуть-чуть оттесняем назад", — сказал Андрей Кривущенко.

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По словам военного, россияне пытались вывести свою группу, передвигаясь вместе с мирными жителями.

Речь шла о девяти людях, среди которых были дети, пожилые люди и человек на костылях. Рядом с ними двигались мужчины призывного возраста в гражданской одежде. Кривущенко отметил, что среди этой группы могли находиться переодетые российские военные.

Людей провели через Голубовку к газопроводу "Щебелинка — Острогожск", после чего завели внутрь трубы. Выход из газопровода, по словам военного, расположен примерно в 10 километрах, а маршрут проходит в темноте в направлении леса.

Кривущенко также предположил, что российские военные могут использовать отдельные места в трубе, чтобы ненадолго выходить наружу и продолжать движение.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил о завершении третьего этапа наступательной операции "Вивальди" на Лиманском направлении в Донецкой области. В ходе него украинские военные освободили Новое, Ридкодуб и Катериновку, а также восстановили полный контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

Также Новини.LIVE писали о том, что украинские военные уничтожили точки запуска дронов российского подразделения "Рубикон", прорвали укрепления и взяли в плен около 250 оккупантов. За три этапа операции потери РФ составили 5 тысяч военнослужащих.