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Обмежено придатних відправляють на "нуль" — чи це законно

23 лютого 2024 05:58
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можуть відправити на фронт обмежено придатних
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. У цей особливий період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними до військової служби.

Але де можуть служити чоловіки зі статусом обмежено придатного та чи мають право відправити їх на передову, розповів юрист Дмитро Дончак в коментарі NV.

Так, перш за все правознавець нагадав, що визначення обмежено придатної особи міститься в Положенні про військово-лікарську експертизу, затвердженого Наказом Міноборони України від 14.08.2008 № 402. В пункті г 20.3 розділу ІІ (Медичний огляд) визначено, чим характеризується категорія "обмежено придатний".

У висновку про обмежену придатність ВЛК мають вказати види служби та роботи протипоказані цій особі, враховуючи:

  • військову спеціальність;
  • займану посаду;
  • вік;
  • роботи, що фактично виконується.

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, ― непридатні до служби у:

  • високомобільних десантних військах;
  • плавскладі;
  • морській піхоті;
  • спецспорудах.

Але придатні до:

  • служби у частинах (підрозділах) забезпечення;
  • військових комісаріатах;
  • установах, організаціях, навчальних закладах.

Також юрист зазначив, що законодавство не визначає поняття "бойова частина", а щодо обмежено придатних застосовуються заборона служити в підрозділах, які фактично виконують наступальні дії.

Але закон не передбачає заборони перебувати у штабі діловодом, коли цей штаб знаходиться на нулі.

Таким чином, обмежено придатні можуть нести службу на будь-якій відстані від передових позицій, якщо вони зараховані до частин (підрозділів) забезпечення, ТЦК, установах, організаціях або навчальних закладах і якщо виконання обов’язку не суперечить обмеженням, передбаченим ВЛК.

 

Раніше ми писали, які хвороби звільняють від призову на військову службу. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як пройти повноцінну ВЛК та які документи слід вимагати.

Також ми інформували, хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року.

війна
ЗСУ
мобілізація
обмежено придатні
фронт

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