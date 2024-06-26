Обновление "Резерв+" — в Минобороны анонсировали появление новых функций в приложении

Мужчина пользуется приложением "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Руководитель IT-департамента Министерства обороны Украины Олег Берестовой анонсировал улучшение в приложении "Резерв+". По его словам, планируется добавить обратную связь с ведомством, а также ряд полезных функций.

Об этом Олег Берестовой рассказал в интервью DOU, обнародованном в понедельник, 24 июня.

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Что полезного появится в "Резерве+"

"Среди планов — сделать в приложении обратную связь с Министерством обороны. То есть там будут и опросы для военнообязанных, и возможность давать запросы Минобороны. Затем добавим возможность делать запросы в другие реестры. Условно, человек сможет через приложение подать запрос вроде "хочу, чтобы из ДРАЦС подтянуло, что у меня трое детей". Нажимаешь кнопку — подтягивает документ-извлечение о троих детях. И человек может автоматически получить отсрочку, если хочет. Это должно быть удобно и военнообязанному, и государству, потому что не нужно будет тратить время ТЦК", — рассказал Берестовой.

Он уточнил, что опция обратной связи с Минобороны появится в будущих обновлениях.

"Это очень нужная вещь. Есть огромный запрос на то, чтобы иметь точку входа в общении с Министерством обороны и другими органами военного управления. Поэтому мы это воплотим в "Резерв+" в течение лета. В "Армии+" это появится с самого начала релиза", — пояснил глава IT-департамента МОУ.

Берестовый добавил, что вскоре военнообязанные в "Резерв+" смогут подавать онлайн-запрос на ВВК без визита в ТЦК, а также в приложении будут добавлены видеоуроки, тесты, а затем и сертификаты.

Полезные функции "Резерв+"

Напомним, что заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что у "Резерв+" доступен электронный военно-учетный документ и появился QR-код для удобной проверки данных.

В то же время представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что по состоянию на 11 июня почти полтора миллиона украинцев обновили данные в приложении Резерв+.

Добавим, руководитель Ситуационного центра Минобороны Назар Жолобович заявил, что законодательные акты будут регулировать дальнейшее обновление приложения "Армия+". Ведь военные должны получать из чата ту информацию, на которую можно положиться.