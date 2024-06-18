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Електронний військово-обліковий документ уже доступний в "Резерв+"

18 червня 2024 08:38
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
"Резерв+" оновлено — електронний військово-обліковий документ вже доступний
Мобільний додаток "Резерв+". Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ. Також у мобільному застосунку тепер працює QR-код для зручної перевірки даних. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook у вівторок, 18 червня. 

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Деталі оновлення застосунку "Резерв+"

"За відчуттями, ніби разом з командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв+. Цифровізація невідворотна", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в додатку тепер доступний QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

"Тепер із собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво", — повідомляють розробники.

Електронний військово-обліковий документ вже доступний в "Резерв+" - фото 1
Допис Катерини Черногоренко в Facebook. Фото: скриншот

Раніше повідомлялося, що з 18 червня інформацію з реєстру "Оберіг" буде прирівняно до електронного військово-облікового документа.

"18 червня QR-код буде повністю доступний у мобільному застосунку. Потрібно буде запитати свою інформацію з "Оберега", отримати його вже з QR-кодом, і розраховувати на те, що це вже буде рівноцінний військово-обліковий документ", — пояснювали в Міноборони.

Посадові особи зчитуватимуть QR-код також через застосунок без додаткового обладнання. 

Нагадаємо, в Україні з 18 травня функціонує застосунок для оновлення військово-облікових даних "Резерв+". У Міноборони спростували міф щодо некоректної роботи застосунку.

Раніше адвокат Юрій Танасійчук заявляв, що в Україні відсутні законодавчі перешкоди для запровадження електронних повісток. На його думку, держава має використовувати всі доступні канали зв’язку, зокрема месенджери, для роботи з військовозобов’язаними.

Крім того, раніше було анонсовано ще одну нову функцію у "Резерв+": користувачі зможуть проглядати актуальні вакансії ЗСУ. 

 

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