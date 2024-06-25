Обновление данных в "Резерв+" — сколько украинцев пригодны к службе

Приложение "Резерв+". Фото: РБК-Украина

Среди обновивших данные в системе "Резерв+" годными к военной службе являются 1,1 млн человек. В общей сложности свои военно-учетные данные благодаря электронному приложению обновили около 2,3 млн украинцев.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире Армия TV в понедельник, 24 июня.

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Обновление военно-учетных данных в "Резерв+"

Система "Резерв+" пользуется большой популярностью среди военнообязанных, и уже около 2,3 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные. Лазуткин отметил важность этого процесса, ведь страна должна знать на кого ей рассчитывать при защите.

"Понятно, что в ближайшие дни они не смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении военного учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать при защите" , — отметил чиновник.

Несколько дней назад появилась возможность сгенерировать военно-учетный документ в электронном виде, полностью соответствующий бумажному.

По словам Лазуткина, из всех украинцев, которые обновили данные в "Резрев+" — 1,1 млн человек пригодны к призыву и могут быть мобилизованы для службы в Вооруженных Силах Украины.

"Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, встать в ряды Сил обороны" , — отметил представитель Минобороны.

Также он добавил, что для военнослужащих в разработке приложение "Армия+", где будет много полезной информации и документации именно для военных.

Напомним, военно-учетный документ можно получить тремя способами, как оффлайн, так и онлайн. Однако на следующей неделе украинцы смогут получить напечатанный военно-учетный документ с QR-кодом.

Также мы писали, что в Министерстве обороны Украины анонсировали расширение функций приложения "Резерв+". В планах создать обучение для военнообязанных украинцев.