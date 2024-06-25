Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Обновление данных в "Резерв+" — в Минобороны назвали количество пригодных к службе украинцев arrow

Обновление данных в "Резерв+" — в Минобороны назвали количество пригодных к службе украинцев

25 июня 2024 12:40
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Обновление данных в "Резерв+" — сколько украинцев пригодны к службе
Приложение "Резерв+". Фото: РБК-Украина
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Среди обновивших данные в системе "Резерв+" годными к военной службе являются 1,1 млн человек. В общей сложности свои военно-учетные данные благодаря электронному приложению обновили около 2,3 млн украинцев.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире Армия TV в понедельник, 24 июня.

Читайте также:

Обновление военно-учетных данных в "Резерв+"

Система "Резерв+" пользуется большой популярностью среди военнообязанных, и уже около 2,3 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные. Лазуткин отметил важность этого процесса, ведь страна должна знать на кого ей рассчитывать при защите.

"Понятно, что в ближайшие дни они не смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении военного учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать при защите" , — отметил чиновник.

Несколько дней назад появилась возможность сгенерировать военно-учетный документ в электронном виде, полностью соответствующий бумажному.

По словам Лазуткина, из всех украинцев, которые обновили данные в "Резрев+" — 1,1 млн человек пригодны к призыву и могут быть мобилизованы для службы в Вооруженных Силах Украины.

"Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, встать в ряды Сил обороны" , — отметил представитель Минобороны.

Также он добавил, что для военнослужащих в разработке приложение "Армия+", где будет много полезной информации и документации именно для военных.

Напомним, военно-учетный документ можно получить тремя способами, как оффлайн, так и онлайн. Однако на следующей неделе украинцы смогут получить напечатанный военно-учетный документ с QR-кодом.

Также мы писали, что в Министерстве обороны Украины анонсировали расширение функций приложения "Резерв+". В планах создать обучение для военнообязанных украинцев.

война
Минобороны
ВСУ
Украина
мобилизация
война в Украине
военнообязанные
военнослужащие
резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление