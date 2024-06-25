Оновлення даних через Резерв+ — скільки українців придатні до служби

Застосунок "Резерв+". Фото: РБК-Україна

Серед тих, хто оновив дані в системі "Резерв+", придатними до військової служби є 1,1 млн осіб. Загалом свої військово-облікові дані завдяки електронному додатку оновили близько 2,3 млн українців.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі Армія TV у понеділок, 24 червня.

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Оновлення військово-облікових даних у "Резерв+"

Система "Резерв+" користується великою популярністю серед військовозобов’язаних, і вже близько 2,3 млн українців оновили свої військово-облікові дані. Лазуткін наголосив на важливості цього процесу, адже країна має знати на що їй розраховувати при захисті.

"Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", — зауважив посадовець.

Кілька днів тому з'явилася можливість згенерувати військово-обліковий документ в електронному вигляді, який повністю відповідає паперовому.

За словами Лазуткіна, зі всіх українців, які оновли дані у "Резрев+" — 1,1 млн осіб придатні до призову та можуть бути мобілізовані для служби в Збройних Силах України.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", — зазначив речник Міноборони.

Також він додав, що для військовослужбовців у розробці є додаток "Армія+", де буде багато корисної інформації та документації саме для воєнних.

Нагадаємо, військово-обліковий документ можна отримати у три способи, як офлайн, так і онлайн. Проте з наступного тижня українці зможуть отримати надрукований військово-обліковий документ з QR-кодом.

Також ми писали, що у Міністерстві оборони України анонсували розширення функцій застосунку "Резерв+". У планах — створити навчання для військовозобов’язаних українців.