Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Оновлення даних у "Резерв+" — у Міноборони назвали кількість придатних до служби українців arrow

Оновлення даних у "Резерв+" — у Міноборони назвали кількість придатних до служби українців

25 червня 2024 12:40
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Оновлення даних через Резерв+ — скільки українців придатні до служби
Застосунок "Резерв+". Фото: РБК-Україна
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Серед тих, хто оновив дані в системі "Резерв+", придатними до військової служби є 1,1 млн осіб. Загалом свої військово-облікові дані завдяки електронному додатку оновили близько 2,3 млн українців.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі Армія TV у понеділок, 24 червня.

Читайте також:

Оновлення військово-облікових даних у "Резерв+"

Система "Резерв+" користується великою популярністю серед військовозобов’язаних, і вже близько 2,3 млн українців оновили свої військово-облікові дані. Лазуткін наголосив на важливості цього процесу, адже країна має знати на що їй розраховувати при захисті.

"Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", — зауважив посадовець.

Кілька днів тому з'явилася можливість згенерувати військово-обліковий документ в електронному вигляді, який повністю відповідає паперовому.

За словами Лазуткіна, зі всіх українців, які оновли дані у "Резрев+" — 1,1 млн осіб придатні до призову та можуть бути мобілізовані для служби в Збройних Силах України.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", — зазначив речник Міноборони.

Також він додав, що для військовослужбовців у розробці є додаток "Армія+", де буде багато корисної інформації та документації саме для воєнних.

Нагадаємо, військово-обліковий документ можна отримати у три способи, як офлайн, так і онлайн. Проте з наступного тижня українці зможуть отримати надрукований військово-обліковий документ з QR-кодом.  

Також ми писали, що у Міністерстві оборони України анонсували розширення функцій застосунку "Резерв+". У планах — створити навчання для військовозобов’язаних українців.

війна
Міноборони
ЗСУ
Україна
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
військовослужбовці
резерв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву