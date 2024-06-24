Оновлення даних у застосунку Резерв+, проблеми, коментарі юристів

Державний застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН

У деяких громадян в процесі оновлення військово-облікових даних через "Резерв+" виникають проблеми. У таких ситуаціях вони мають право на юридичний супровід для вирішення цих проблем у територіальних центрах комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується процес оновлення військово-облікових даних, зокрема, через мобільний застосунок "Резерв+".

Деякі військовозобов’язані стикаються із проблемами в процесі оновлення. До юристів звернувся такий громадянин, який розповів про свою спробу оновити дані.

"Коли я вирішив перевірити, чи є мої дані в "Резерв+", виявилося, що там застарілі на кілька років дані. Коли я звернувся до ТЦК, з приводу того, щоб вони внесли оновлені дані — вони відмовилися і почали натякати на незаконні дії для прискорення процесу. Коли почули мою відмову, сказали, щоб я прийшов до них через два місяці", — пояснив військовозобов’язаний.

Юридична допомога для спілкування з ТЦК

Громадянин поцікавився, чи може він у такій ситуації звернутися за допомогою до юристів.

"Так, Ви маєте право на юридичний супровід та допомогу адвоката", — так прокоментував Сергій Айвазян ситуацію, описану військовозобов’язаним українцем.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто повинен встановити "Резерв+" обов'язково.

Додамо, ми повідомляли, що робити, якщо дані у реєстрі "Оберіг" виявилися неправильними.

Також ми інформували, яку кількість громадян зняли з "розшуку" завдяки "Резерв+".