Какие штрафы грозят за игнорирование обновления данных об авто в ТЦК

Обновление данных авто в ТЦК — какое наказание грозит
Руководителей предприятий, учреждений и организаций, не обновивших данные о своих автомобилях в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, ожидают штрафы. Речь идет о сумме в размере 20 000 гривен.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №1921.
Обновление данных авто в ТЦК
Руководители должны были обновить сведения о транспортных средствах до 20 июня этого года. Тем, кто это не сделал, грозит штраф.
Владельцы транспортных средств и спецтехники должны ежегодно обновлять информацию о своих машинах в ТЦК:
- указывать их количество;
- техническое состояние;
- информацию о лицах, работающих на них.
Впервые обновить данные нужно было 20 июня, а второй раз — 20 декабря.
Напомним, руководители предприятий, учреждений и организаций должны подавать в территориальные центры комплектования информацию о транспорте компании. Они обязаны делать это каждый год до 20 июня и 20 декабря.
Также в Министерстве обороны Украины сообщили, что для военнослужащих появилась услуга "исправить данные онлайн". Отмечается, что изменять данные военные смогут в двух случаях.
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