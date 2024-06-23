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Обновление данных авто в ТЦК — какое наказание грозит

23 июня 2024 23:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Какие штрафы грозят за игнорирование обновления данных об авто в ТЦК
Автомобили. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Руководителей предприятий, учреждений и организаций, не обновивших данные о своих автомобилях в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, ожидают штрафы. Речь идет о сумме в размере 20 000 гривен.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1921.

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Обновление данных авто в ТЦК

Руководители должны были обновить сведения о транспортных средствах до 20 июня этого года. Тем, кто это не сделал, грозит штраф.

Владельцы транспортных средств и спецтехники должны ежегодно обновлять информацию о своих машинах в ТЦК:

  • указывать их количество;
  • техническое состояние;
  • информацию о лицах, работающих на них.

Впервые обновить данные нужно было 20 июня, а второй раз — 20 декабря. 

Напомним, руководители предприятий, учреждений и организаций должны подавать в территориальные центры комплектования информацию о транспорте компании. Они обязаны делать это каждый год до 20 июня и 20 декабря.

Также в Министерстве обороны Украины сообщили, что для военнослужащих появилась услуга "исправить данные онлайн". Отмечается, что изменять данные военные смогут в двух случаях.

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ТЦК и СП

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