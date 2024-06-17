Керівники юросіб зобов'язані подати до ТЦК інформацію про авто

Службові авто в Полтавській області. Фото: Полтавська ОВА

Керівники підприємств, установ та організацій повинні подавати до територіальних центрів комплектування інформацію про транспорт компанії. Вони зобов'язані робити це щороку до 20 червня та 20 грудня.

Про це йдеться в пункті 15 Положення № 1921 Кабміну.

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Інформація про транспорт на підприємстві

Керівники повинні надати інформацію про:

Наявність транспортних засобів і техніки;

їх технічний стан;

громадян, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці.

Невиконання обов'язку повідомляти ТЦК про автотранспорт підприємства або запізнення з його виконанням може призвести до притягнення до адміністративної відповідальності. За такі порушення передбачено штраф для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань у розмірі від 34 000 до 59 500 гривень

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 18 червня, з'явиться QR-код у застосунку "Резерв+". Відсканувавши його, працівники територіальних центрів комплектування та поліцейські зможуть отримати інформацію про статус громадянина як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Також народний депутат України Дмитро Наталуха пояснив деталі економічного бронювання від мобілізації. Він заявив, що за це платитиме роботодавець.