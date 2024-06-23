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Оновлення даних авто у ТЦК — яке покарання загрожує

23 червня 2024 23:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Які штрафи загрожують за ігнорування оновлення даних про авто в ТЦК
Автомобілі. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівників підприємств, установ та організацій, які не оновили дані про свої автомобілі в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, чекають штрафи. Йдеться про суму у розмірі 20 000 гривень.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1921.

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Оновлення даних авто в ТЦК

Керівники повинні були оновити відомості про транспортні засоби до 20 червня цього року. Тим, хто це не зробив, загрожує штраф.

Власники транспортних засобів і спецтехніки повинні щорічно оновлювати інформацію про свої машини в ТЦК:

  • вказувати їхню кількість;
  • технічний стан;
  • інформацію про осіб, які на них працюють.

Вперше оновити дані потрібно було 20 червня, а вдруге — 20 грудня. 

Нагадаємо, керівники підприємств, установ та організацій повинні подавати до територіальних центрів комплектування інформацію про транспорт компанії. Вони зобов'язані робити це щороку до 20 червня та 20 грудня.

Також у Міністерстві оборони України повідомили, що для військовослужбовців з'явилася послуга "виправити дані онлайн". Зазначається, що змінювати свої дані військові зможуть у двох випадках.

українці
гроші
Україна
штраф
автомобіль
ТЦК та СП

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