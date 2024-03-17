Обновленный алгоритм рекрутинга в ВСУ доведен до всех воинских частей, ТЦК и учебных центров

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Новый алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных Сил Украины доведен до всех воинских частей, всех территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также всех учебных центров. Сейчас вся военная вертикаль знает, как это работает.

Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец в воскресенье, 17 марта.

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Новый алгоритм рекрутинга в ВСУ

"Соответственно, вся военная вертикаль знает, как это работает. Если возникает недоразумение, у человека есть возможность требовать соблюдения четких правил, которые были доказаны", — подчеркнул Бежевец.

По его словам, алгоритм был создан для людей, желающих найти себя в ВСУ.

"Человек может прийти, задать все вопросы, выяснить вакансии, какие есть части, какие есть конкретные требования, пообщаться с уполномоченным офицером части", — рассказал он.

Уполномоченный представитель Минобороны Украины по вопросам рекрутинга отметил, что в настоящее время Генеральным штабом ВСУ предусмотрен алгоритм для добровольцев.

"Мы говорим о людях, которые добровольно пришли, поинтересовались, выбрали. Предусмотрен четкий алгоритм, как реализовать себя и оформиться в конкретную воинскую часть", — объяснил Бежевец.

По его словам, независимо от выбранной специальности каждый человек в течение минимум одного месяца проходит базовую общую военную подготовку.

"Далее, если человек заходит на должность с определенной специализацией, то происходит профессиональная подготовка. Человека учат на ту позицию, на которую он заходит в воинскую часть. Также учитывается предыдущий опыт и специальность", — добавил он.

Напомним, Министерство обороны Украины представило новый алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Он призван заменить устаревшие подходы.

Также начальник группы комплектования 12-й бригады "Азова" Ярослава Кашко из псевдо "Пчелка" рассказала, что новый алгоритм рекрутинга в ВСУ поможет в вопросе ротаций. Военные смогут самостоятельно выбирать для себя подразделение и приносить пользу государству. В настоящее время в государстве проводится аудит, который поможет определить, каких специалистов не хватает в армии.