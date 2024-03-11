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У Вінниці запрацювали центри для рекрутингу добровольців — чи будуть там ТЦК

11 березня 2024 09:06
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У Вінниці запрацювали центри для рекрутингу добровольців — чи будуть там ТЦК
Військові у рекрутинговому центрі у Вінниці. Фото: Вінницька міська рада
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У Вінниці з понеділка, 11 березня, запрацювали муніципальні рекрутингові центри для добровольців. Громадяни зможуть отримати консультації у центрах щодо початку своєї військової служби. При цьому представники територіальних центрів комплектування не будуть присутніми у центрах рекрутингу.

Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.

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Як вказано на сайті, проєкт реалізовано у співпраці між вінницькою міськрадою та місцевою бригадою ТрО.

Головною метою проєкту є надання консультацій та інформування громадян, які вирішили вступити до лав ЗСУ та захищати країну на фронті.

"Окремо наголошуємо, що у пунктах муніципального центру рекрутингу не видаватимуться повістки співробітниками ТЦК та СП і працівниками центру. Натомість на відвідувачів очікує повна інформація про наявність вакантних місць у підрозділах окремої бригади ТрО та інших військових підрозділах, адреси вищих та середніх військових навчальних закладів з переліком спеціальностей, умови служби за контрактом та мобілізацією, покроковий маршрут рекрута", — запевнив координатор відкриття рекрутингових центрів, солдат Роман Ковальський.

Військовий додав, що в центрах чекають вмотивованих українців віком від 18 років. Рекрутинг пропонує службу за контрактом, за мобілізацією, навчання у вищих та середніх військових закладах, а також зарплатню від 20 до 120 тисяч і вище.

Адреси та дані для зв'язку з муніципальними рекрутинговими центрами можна знайти на сайті Вінницької міськради.

Нагадаємо, в Запоріжжі також відкрили рекрутинговий центр. Там не вручають повісток і консультують з питань служби в українській армії.

Також ми писали, що у проєкті з набору кадрів до Сил оборони України кількість вакансій постійно збільшується. Це свідчить про великий інтерес українців до вступу до армії. За даними Міноборони, громадянам пропонують 8 520 вакансій і на них вже є 105 891 відгук.

війна
Вінниця
Україна
військовий призов
мобілізація
добровольці
рекрутингові агенції
Рекрутинг

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