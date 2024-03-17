Оновлений алгоритм рекрутингу до ЗСУ доведено до всіх військових частин, ТЦК і навчальних центрів

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил України доведено до всіх військових частин, всіх територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також всіх навчальних центрів. Наразі вся військова вертикаль знає, як це працює.

Про це в ефірі телемарафону розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець у неділю, 17 березня.

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Новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ

"Відповідно вся військова вертикаль знає, як це працює. Якщо виникає непорозуміння, у людини є можливість вимагати дотримання чітких правил, які були доведені", — наголосив Бежевець.

За його словами, алгоритм було створено для людей, які мають бажання знайти себе в ЗСУ.

"Людина може прийти, поставити всі питання, з’ясувати вакансії, які є частини, які є конкретні вимоги, поспілкуватися з уповноваженим офіцером частини", — розповів він.

Уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу зазначив, що наразі Генеральним штабом ЗСУ передбачено алгоритм для добровольців.

"Ми говоримо про людей, які добровільно прийшли, поцікавились, обрали. Передбачено чіткий алгоритм, як реалізувати себе та оформитися в конкретну військову частину", — пояснив Бежевець.

За його словами, незалежно від обраної спеціальності кожна особа протягом мінімум одного місяця проходить базову загальну військову підготовку.

"Далі, якщо людина заходить на посаду з певною спеціалізацією, то відбувається фахова підготовка. Людину вчать на ту позицію, на яку вона заходить у військову частину. Також враховується попередній досвід і фах", — додав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони України презентувало новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил. Він покликаний замінити застарілі підходи.

Також начальниця групи комплектування 12-ї бригади "Азову" Ярослава Кашка з псевдо "Бджілка" розповіла, що новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ допоможе в питанні ротацій. Військові матимуть можливість самостійно обирати для себе підрозділ та приносити користь державі. Наразі в державі проводиться аудит, який допоможе визначити, яких спеціалістів бракує у війську.