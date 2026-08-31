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Оккупанты запускали дроны и ракету: на нескольких локациях попадания

Ua ru
31 августа 2026 10:21
Ночная атака России 31 августа: ПВО Украины сбила и подавила 96 целей
Силы ПВО. Фото: Воздушное командование "Юг"

Российские оккупанты в ночь на 31 августа атаковали Украину ракетами и дронами различных типов. Силы противовоздушной обороны действовали на севере, юге, востоке и в центре страны. Всего удалось сбить и нейтрализовать 96 целей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Ночная атака оккупантов 31 августа

Враг атаковал Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства над акваторией Черного моря. Кроме того, оккупанты запускали 121 ударный дрон типа Shahed, большинство из которых реактивные, "Герберы" и имитаторы из Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска, Донецка и Гвардейского.

Нічна атака окупантів на Україну 31 серпня
Количество уничтоженных и подавленных воздушных целей 31 августа. Фото: Воздушные силы ВСУ

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00, силы ПВО сбили и подавили 96 российских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны. Также управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла цели.

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"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 точках, а также падение сбитых (обломков) в 8 точках. Атака продолжается, в воздушном пространстве около десяти вражеских БпЛА", — говорится в сообщении.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 29 августа Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Силы ПВО сбили и подавили 233 цели на севере, юге, востоке и в центре страны.

А в ночь на 28 августа враг запустил 164 дрона с пяти направлений. Украинские военные обезвредили 137 целей в четырех регионах.

война Украина обстрелы ПВО Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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