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Головна Штаб Окупанти запускали дрони та ракету: на декількох локаціях влучання

Окупанти запускали дрони та ракету: на декількох локаціях влучання

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31 серпня 2026 10:21
Нічна атака Росії 31 серпня: ППО України збила та подавила 96 цілей
Сили ППО. Фото: Повітряне командування "Південь"

Російські окупанти у ніч проти 31 серпня атакували Україну ракетою та дронами різних типів. Сили протиповітряної оборони працювали на півночі, півдні, сході та центрі країни. Загалом вдалося збити та подавити 96 цілей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Нічна атака окупантів 31 серпня

Ворог атакував Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Крім того, окупанти запускали 121 ударний дрон типу Shahed, більшість з яких реактивні, "Гербера" та імітаторами із Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, Донецька та Гвардійського.

Нічна атака окупантів на Україну 31 серпня
Кількість знищених та подавлених повітряних цілей 31 серпня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад РФ відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. 

За попередньою інформацією, станом на 08:00, сили ППО збили та подавили 96 російських БпЛА на півночі, півдні, сході та центрі країни. Також керована авіаційна ракета Х-59 не досягла цілі.

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"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.  Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 29 серпня Росія атакувала Україну дронами та ракети. Сили ППО збили та подавили 233 цілі на півночі, півдні, сході та центрі країни.

А у ніч проти 28 серпня ворог запускав 164 дрони із пʼяти напрямків. Українські воїни знешкодили 137 цілі у чотирьох регіонах.

війна Україна обстріли ППО Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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