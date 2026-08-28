Ночная атака дронов 28 августа: ПВО сбила 137 вражеских БпЛА

Отражение воздушной атаки. Фото: Нацполиция Украины

В ночь на 28 августа украинская ПВО отразила налёт 164 российских дронов с пяти направлений. Защитники сбили и нейтрализовали 137 целей в четырёх регионах. Известно, что российские войска применили реактивные модели дронов, часть из которых не удалось уничтожить, и они поразили цели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

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Чем Россия атаковала Украину в ночь на 28 августа и как работала ПВО

По предварительным итогам по состоянию на 09:00 подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить и обезвредить средствами радиоэлектронной борьбы 137 воздушных целей. Несмотря на это, было зафиксировано попадание средств нападения в 16 местах, а ещё на четырёх площадках зафиксировано падение обломков от сбитых аппаратов.

Статистика сбитых целей. Фото: ВВС ВСУ

Удалось нейтрализовать дроны типов Shahed, «Гербера» и беспилотники других модификаций.

Воздушная атака началась ещё 27 августа и в целом насчитывала 164 ударных БпЛА. Пуски осуществлялись одновременно из пяти разных точек: российских городов Орел, Брянск и Миллерово, а также с временно оккупированных территорий — поселка Гвардейское в Крыму и города Донецка.

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Новини.LIVE сообщали, что россияне в пятницу, 28 августа, нанесли удар по селу Святопетровское под Киевом, поразив терминал "Новой почты" и расположенный рядом промышленный объект.

В Запорожье очередной российский удар 28 августа пришелся на территорию городского торгового комплекса. Попадание привело к повреждению здания магазина и масштабному пожару.

Украинская противовоздушная оборона пополнилась партией дефицитных ракет для батарей Patriot, авиационными ракетами AIM, а также несколькими французскими комплексами Crotale с боекомплектом.