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Главная Штаб Россия атаковала Украину дронами и ракетами: ПВО сбила 233 цели

Россия атаковала Украину дронами и ракетами: ПВО сбила 233 цели

Ua ru
29 августа 2026 10:09
Россия 29 августа запускала ракеты и дроны: силы ПВО сбили более 200 целей
Украинские воины. Фото: 58-я ОМПБр им. И. Выговского

Российские оккупанты в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину с помощью дронов и ракет. Силы противовоздушной обороны действовали на севере, юге, востоке и в центре страны. Всего удалось сбить или подавить 233 цели.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Ночная атака оккупантов 29 августа

Враг атаковал Украину противокорабельной ракетой "Оникс", баллистической ракетой "Искандер-М", а также 267 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Нічний обстріл України 29 серпня
Количество уничтоженных и подавленных дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 233 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны", — говорится в сообщении.

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В то же время зафиксировано попадание в 15 локациях, а также падение обломков в четырех. Кроме того, часть российских средств поражения не достигла своих целей, а информация о них уточняется.

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и ударными дронами. В трех районах региона зафиксированы серьезные разрушения гражданской инфраструктуры и предприятий.

А 28 августа Россия нанесла удар по ликероводочному заводу "Хортица" в Запорожье, входящему в группу Global Spirits. Компания потеряла около 3-4 миллионов бутылок продукции, за которые уже был уплачен акциз.

война Украина обстрелы ПВО Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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