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Нацгвардейцы из "Азов" предлагают водителям зарплату до 125 тыс. грн

11 июля 2024 04:35
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Батальон "Азов" предлагает для водителей зарплату в 125 тысяч гривен
Грузовики ВСУ. Фото: alice biriuk
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" нуждается в водителях, имеющих категорию С и СЭ. Если у претендента опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях, то это будет значительным преимуществом.

Такая вакансия появилась в среду, 10 июля, на сайте поиска работы Work.ua.

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В "Азове" рассчитывают, что их новый боец умеет водить не только легковой автомобиль, но и грузовик, например КамАЗ. Конечно, такой человек должен уметь ремонтировать подобную технику, по крайней мере, решать базовые проблемы в условиях фронта.

вакансия водителя в Азов
Вакансия водителя грузовика в бригаде "Азов"

Если у претендента есть опыт управления бронетехникой, например, БМП-1, БМП-2, БРМ, то это будет большим плюсом. Преимуществом будет и опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях.

Что предлагают

Во-первых, человек, успешно прошедший собеседование, будет официально мобилизован до конца войны, или может подписать соответствующий контракт.

Во-вторых, в "Азове" обещают денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины — от 25 тыс. грн до 125 тыс. грн ежемесячно. В случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн. в день.

Напомним, что кроме водителей бригаде "Азов" нужны медики эвакуационного отделения. Занять этот пост могут люди, имеющие опыт работы по эвакуации раненых.

Также в полку есть вакансия механика-радиотелеграфиста . Такой боец должен передавать команды, сигналы и техническую поддержку радиосредств.

ВСУ работа полк "Азов" вакансии водители

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