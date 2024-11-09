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Нардеп заявила о необходимости военной подготовки для женщин

9 ноября 2024 17:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Женская мобилизация - нардепка заявила о необходимости военной подготовки
Девушка-военнослужащая. Иллюстративное фото: Shutterstock
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине все женщины в возрасте 18-25 лет должны проходить базовую военную подготовку или идти на военную кафедру. Это необходимо, чтобы быть готовым к любым ситуациям.

Об этом заявила народный депутат Соломия Бобровская в интервью 24 каналу.

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По мнению Бобровской, тема принудительной мобилизации женщин в Украине раздута искусственно, а женщины могут пойти в армию только добровольно. В то же время мужского мобилизационного ресурса в Украине достаточно.

Но женщины должны иметь базовую военную подготовку, чтобы не паниковать и знать, как себя вести в любых случаях.

"Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс. В частности, я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин... Чтобы женщины знали, как себя вести, не бились в истерике, не делали лишних движений и тому подобное, чтобы общество было подготовлено", — сказала депутат.

Бобровская добавила, что в этом нет ничего страшного, и таким образом общество следует готовить к военным вызовам.

Ранее военно-политический обозреватель рассказал, какие обязанности в армии будут выполнять женщины, если будут призывать на службу.

Также те украинки, которые получили медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на учет, если хотят работать по специальности.

женщины военный призыв мобилизация военная подготовка война в Украине

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