Женская мобилизация - нардепка заявила о необходимости военной подготовки

Девушка-военнослужащая. Иллюстративное фото: Shutterstock

В Украине все женщины в возрасте 18-25 лет должны проходить базовую военную подготовку или идти на военную кафедру. Это необходимо, чтобы быть готовым к любым ситуациям.

Об этом заявила народный депутат Соломия Бобровская в интервью 24 каналу.

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Базовая военная подготовка для женщин

По мнению Бобровской, тема принудительной мобилизации женщин в Украине раздута искусственно, а женщины могут пойти в армию только добровольно. В то же время мужского мобилизационного ресурса в Украине достаточно.

Но женщины должны иметь базовую военную подготовку, чтобы не паниковать и знать, как себя вести в любых случаях.

"Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс. В частности, я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин... Чтобы женщины знали, как себя вести, не бились в истерике, не делали лишних движений и тому подобное, чтобы общество было подготовлено", — сказала депутат.

Бобровская добавила, что в этом нет ничего страшного, и таким образом общество следует готовить к военным вызовам.

Ранее военно-политический обозреватель рассказал, какие обязанности в армии будут выполнять женщины, если будут призывать на службу.

Также те украинки, которые получили медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на учет, если хотят работать по специальности.