Жіноча мобілізація — нардепка заявила про потребу військової підготовки

Дівчина-військовослужбовиця. Ілюстративне фото: Shutterstock

В Україні всі жінки у віці 18-25 років мають проходити базову військову підготовку чи йти на військову кафедру. Це необхідно, аби бути готовим до будь-яких ситуацій.

Про це заявила народна депутатка Соломія Бобровська в інтерв'ю 24 каналу.

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Базова військова підготовка для жінок

На думку Бобровської, тема примусової мобілізації жінок в Україні роздута штучно, а жінки можуть піти в армію лише добровільно. Водночас чоловічого мобілізаційного ресурсу в Україні достатньо.

Але жінки повинні мати базову військову підготовку, аби не панікувати та знати, як себе поводити в будь-яких випадках.

"Жодних пропозицій та ініціатив з Генерального штабу чи від громадянського суспільства не було, це виключно нонсенс. Зокрема, я давно казала про те, що має бути один підхід для чоловіків і жінок... Щоб жінки знали, як поводитися, не билися в істериці, не робили зайвих рухів тощо, щоб суспільство було підготовлено", — сказала депутатка.

Бобровська додала, що у цьому немає нічого страшного, і таким чином суспільство варто готувати до воєнних викликів.

Раніше військово-політичний оглядач розповів, які обов'язки в армії виконуватимуть жінки, якщо їх призиватимуть на службу.

Також ті україни, які здобули медичну чи фармацевтичну освіти, повинні стати на облік, якщо хочуть працювати за спеціальністю.