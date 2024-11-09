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Нардепка заявила про необхідність військової підготовки для жінок

9 листопада 2024 17:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Жіноча мобілізація — нардепка заявила про потребу військової підготовки
Дівчина-військовослужбовиця. Ілюстративне фото: Shutterstock
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні всі жінки у віці 18-25 років мають проходити базову військову підготовку чи йти на військову кафедру. Це необхідно, аби бути готовим до будь-яких ситуацій.

Про це заявила народна депутатка Соломія Бобровська в інтерв'ю 24 каналу.

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На думку Бобровської, тема примусової мобілізації жінок в Україні роздута штучно, а жінки можуть піти в армію лише добровільно. Водночас чоловічого мобілізаційного ресурсу в Україні достатньо.

Але жінки повинні мати базову військову підготовку, аби не панікувати та знати, як себе поводити в будь-яких випадках.

"Жодних пропозицій та ініціатив з Генерального штабу чи від громадянського суспільства не було, це виключно нонсенс. Зокрема, я давно казала про те, що має бути один підхід для чоловіків і жінок... Щоб жінки знали, як поводитися, не билися в істериці, не робили зайвих рухів тощо, щоб суспільство було підготовлено", — сказала депутатка.

Бобровська додала, що у цьому немає нічого страшного, і таким чином суспільство варто готувати до воєнних викликів.

Раніше військово-політичний оглядач розповів, які обов'язки в армії виконуватимуть жінки, якщо їх призиватимуть на службу.

Також ті україни, які здобули медичну чи фармацевтичну освіти, повинні стати на облік, якщо хочуть працювати за спеціальністю.

жінки військовий призов мобілізація військова підготовка війна в Україні

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