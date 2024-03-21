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Нардеп Вениславский назвал предельный призывной возраст, возможный для мобилизации

21 марта 2024 21:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Нардеп Вениславский назвал предельный призывной возраст, возможный для мобилизации
Нардеп Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Народный депутат Украины и член оборонного комитета Федор Вениславский заявил, что предельный призывной возраст для будущих военнослужащих — это 25 лет. По его словам, в настоящее время ни в каких ведомствах даже не рассматривается вопрос призыва еще младших мужчин.

Об этом нардеп сообщил в эфире телеканала "Киев 24".

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Вениславский подчеркнул, что у должностных лиц не возникало никаких идей по снижению призывного возраста. В настоящее время власти останавливаются на отметке 25 лет, но не ниже. При этом он отметил, что такая норма даже не была включена в законопроект о мобилизации.

"Никаких идей по снижению возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации, ниже 25 лет нет и не было на данный момент времени", — подчеркнул Вениславский.

Следует заметить, что военнообязанными становятся те граждане, которые не проходили военную службу от 25 лет, а не от 27 лет.

"Мы фактически возвращаемся к тем нормам, которые были раньше. Молодой человек в возрасте от 18 до 25 лет должен пройти военную подготовку или общую военную службу, которая продлится 5 месяцев", — добавил нардеп.

Напомним, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что на фронте должны воевать молодые мужчины. Он подверг критике мобилизацию граждан в возрасте от 27 лет и призвал изменить эту норму.

Также мы писали, что Федор Вениславский заявил, что в законопроекте о мобилизации планируют расширить категорию подпадающих под бронь работников.

война
Украина
Федор Вениславский
военный призыв
мобилизация
предельный возраст

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