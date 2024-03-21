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Нардеп Веніславський назвав граничний призовний вік, який можливий для мобілізації

21 березня 2024 21:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нардеп Веніславський назвав граничний призовний вік, який можливий для мобілізації
Нардеп Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Народний депутат України і член оборонного комітету Федір Веніславський заявив, що граничний призовний вік для майбутніх військовослужбовців — це 25 років. За його словами, наразі у жодних відомствах навіть не розглядається питання призову ще молодших чоловіків.

Про це нардеп повідомив в ефірі телеканалу Київ 24.

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Веніславський наголосив, що у посадовців не виникало жодних ідей щодо зниження призовного віку. Наразі влада зупиняється на позначці 25 років, але не нижче. При цьому він зауважив, що така норма навіть не була включена до законопроєкту про мобілізацію.

"Жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією, нижче 25 років немає і не було на даний момент часу", — підкреслив Веніславський.

Варто зауважити, що військовозобов'язаними стають ті громадяни, які не проходили військову службу віком від 25 років, а не від 27.

"Ми фактично повертаємося до тих норм, що були раніше. Молода людина віком від 18 до 25 років має пройти військову підготовку або загальну військову службу, що триватиме 5 місяців", — додав нардеп.

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що на фронті мають воювати молоді чоловіки. Він розкритикував мобілізацію громадян віком від 27 років та закликав змінити цю норму. 

Також ми писали, що Федір Веніславський заявив, що в законопроєкті про мобілізацію планують розширити категорію працівників, що підпадають під бронь.

війна
Україна
Федір Веніславський
військовий призов
мобілізація
граничний вік

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