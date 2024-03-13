Нардеп рассказал, запретят ли уклонистам управлять авто
Народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал, что ограничения уклонистов в управлении авто могут оставить. По его словам, эта правка должна быть в Кодексе Украины об административных правонарушениях.
Об этом Александр Федиенко сказал в эфире Новини.LIVE.
Запрет уклонистам управлять авто
"Уклоняясь от мобилизации, ТЦК и СП вносит вас в соответствующую информационную базу. Это будут видеть, например, работники полиции, которые будут проверять ваше водительское удостоверение. Далее возможны административные действия", — рассказал Федиенко.
По его словам, Комитет будет решать судьбу этой нормы.
Напомним, член комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский заявил, что парламент и дальше будет искать методы влияния на уклонистов даже несмотря на решение профильного комитета против блокирования счетов граждан Украины.
Также в Украине продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Среди прочего обсуждалась возможность ограничения банковских счетов уклонистов, однако ее исключили на голосовании.
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