Нардеп рассказал, запретят ли уклонистам управлять авто

Проверка документов на дороге. Фото: ГПСУ

Народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал, что ограничения уклонистов в управлении авто могут оставить. По его словам, эта правка должна быть в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Об этом Александр Федиенко сказал в эфире Новини.LIVE.

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Запрет уклонистам управлять авто

"Уклоняясь от мобилизации, ТЦК и СП вносит вас в соответствующую информационную базу. Это будут видеть, например, работники полиции, которые будут проверять ваше водительское удостоверение. Далее возможны административные действия", — рассказал Федиенко.

По его словам, Комитет будет решать судьбу этой нормы.

Напомним, член комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский заявил, что парламент и дальше будет искать методы влияния на уклонистов даже несмотря на решение профильного комитета против блокирования счетов граждан Украины.

Также в Украине продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Среди прочего обсуждалась возможность ограничения банковских счетов уклонистов, однако ее исключили на голосовании.