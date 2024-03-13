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Нардеп розповів, чи заборонять ухилянтам керувати авто

13 березня 2024 12:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардеп розповів, чи заборонять ухилянтам керувати авто
Перевірка документів на дорозі. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат України Олександр Федієнко розповів, що обмеження ухилянтів у керуванні авто можуть залишити. За його словами, ця правка повинна бути в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Про це Олександр Федієнко сказав в ефірі Новини.LIVE.

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"Ухиляючись від мобілізації, ТЦК та СП вносить вас у відповідну інформаційну базу. Це бачитимуть, наприклад, працівники поліції, які перевірятимуть ваше водійське посвідчення. Далі можливі адміністративні дії", — розповів Федієнко.

За його словами, наразі Комітет вирішуватиме долю цієї норми.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський заявив, що парламент і надалі шукатиме методів впливу на ухилянтів навіть попри рішення профільного комітету проти блокування рахунків громадян України.

Також в Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Серед іншого обговорювалася можливість обмеження банківських рахунків ухилянтів, однак її виключили на голосуванні.

українці
Україна
нардепи
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ухилянти

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