Нардеп розповів, чи заборонять ухилянтам керувати авто

Перевірка документів на дорозі. Фото: ДПСУ

Народний депутат України Олександр Федієнко розповів, що обмеження ухилянтів у керуванні авто можуть залишити. За його словами, ця правка повинна бути в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Про це Олександр Федієнко сказав в ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

Заборона ухилянтам керувати авто

"Ухиляючись від мобілізації, ТЦК та СП вносить вас у відповідну інформаційну базу. Це бачитимуть, наприклад, працівники поліції, які перевірятимуть ваше водійське посвідчення. Далі можливі адміністративні дії", — розповів Федієнко.

За його словами, наразі Комітет вирішуватиме долю цієї норми.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський заявив, що парламент і надалі шукатиме методів впливу на ухилянтів навіть попри рішення профільного комітету проти блокування рахунків громадян України.

Також в Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Серед іншого обговорювалася можливість обмеження банківських рахунків ухилянтів, однак її виключили на голосуванні.