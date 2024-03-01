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Нардеп рассказал, избежат ли мобилизации соискатели второго высшего образования

1 марта 2024 09:30
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Нардеп рассказал, избежат ли мобилизации соискатели второго высшего образования
Народный депутат Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Право на отсрочку от мобилизации имеют только соискатели второго высшего образования, которые получают его в последовательном формате. В свою очередь такой возможности не получат те, кто получает второе высшее образование другого профиля.

Об этом сайту ТСН.ua рассказал народный депутат и член оборонного комитета Федор Вениславский в пятницу, 1 марта.

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Нардеп отметил, что право на отсрочку от призыва будут иметь только соискатели высшего образования, которые получают его в последовательном формате.

"То есть сначала человек получает высшее образование, магистерское и научное. А те, кто получил степень бакалавра и снова пошел на бакалавра, права на отсрочку от мобилизации иметь не будут", — пояснил Вениславский.

Он добавил, что отсрочку не получат также те, кто, имея высшее образование одного профиля, решил получить высшее образование такого же уровня, но другого профиля.

"Это не будет основанием для отсрочки от мобилизации", — пояснил член комитета.

Ранее мы сообщали, что в Украине Верховная Рада готовится рассмотреть новый законопроект о мобилизации и военной службе. В частности, он предусматривает создание списка специальностей, которые прежде всего необходимы для Сил обороны.

В Украине некоторые мобилизованные не могут быть допущены к боевым действиям, если они не имеют опыта или не прошли соответствующие учения.

студенты
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
военнослужащие

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