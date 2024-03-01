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Нардеп розповів, чи уникнуть мобілізації здобувачі другої вищої освіти

1 березня 2024 09:30
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Любомир Кучер
Редактор
Нардеп розповів, чи уникнуть мобілізації здобувачі другої вищої освіти
Народний депутат Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Право на відстрочку від мобілізації мають лише ті здобувачі другої вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі. В свою чергу, такої можливості не отримають ті, хто здобуває другу вищу освіту іншого профілю.

Про це сайту ТСН.ua розповів народний депутат і член оборонного комітету Федір Веніславський у п'ятницю, 1 березня.

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Нардеп зазначив, що право на відстрочку від призову матимуть лише ті здобувачі вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі.

"Тобто спочатку людина здобуває вищу освіту, магістерську та наукову. А ті, хто здобув ступінь бакалавра і знову пішов на бакалавра, права на відстрочку від мобілізації не матимуть", — пояснив Веніславський. 

Він додав, що відстрочки не отримають також ті, хто маючи вищу освіту одного профілю, вирішив здобувати вищу освіту такого ж рівня, але іншого профілю.

"Це не буде підставою для відстрочки від мобілізації", — пояснив член комітету.

Раніше ми повідомляли, що в Україні Верховна Рада готується розглянути новий законопроєкт про мобілізацію та військову службу. Зокрема, він передбачає створення списку спеціальностей, які насамперед необхідні для Сил оборони.

В Україні деякі мобілізовані не можуть бути допущені до бойових дій, якщо вони не мають досвіду або не пройшли відповідне навчання.

студенти
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці

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