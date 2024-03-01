Нардеп розповів, чи уникнуть мобілізації здобувачі другої вищої освіти

Народний депутат Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

Право на відстрочку від мобілізації мають лише ті здобувачі другої вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі. В свою чергу, такої можливості не отримають ті, хто здобуває другу вищу освіту іншого профілю.

Про це сайту ТСН.ua розповів народний депутат і член оборонного комітету Федір Веніславський у п'ятницю, 1 березня.

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Нардеп зазначив, що право на відстрочку від призову матимуть лише ті здобувачі вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі.

"Тобто спочатку людина здобуває вищу освіту, магістерську та наукову. А ті, хто здобув ступінь бакалавра і знову пішов на бакалавра, права на відстрочку від мобілізації не матимуть", — пояснив Веніславський.

Він додав, що відстрочки не отримають також ті, хто маючи вищу освіту одного профілю, вирішив здобувати вищу освіту такого ж рівня, але іншого профілю.

"Це не буде підставою для відстрочки від мобілізації", — пояснив член комітету.

Раніше ми повідомляли, що в Україні Верховна Рада готується розглянути новий законопроєкт про мобілізацію та військову службу. Зокрема, він передбачає створення списку спеціальностей, які насамперед необхідні для Сил оборони.

В Україні деякі мобілізовані не можуть бути допущені до бойових дій, якщо вони не мають досвіду або не пройшли відповідне навчання.