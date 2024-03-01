Нардеп розповів, чи уникнуть мобілізації здобувачі другої вищої освіти
Право на відстрочку від мобілізації мають лише ті здобувачі другої вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі. В свою чергу, такої можливості не отримають ті, хто здобуває другу вищу освіту іншого профілю.
Про це сайту ТСН.ua розповів народний депутат і член оборонного комітету Федір Веніславський у п'ятницю, 1 березня.
Чи врятує друга вища освіта від мобілізації
Нардеп зазначив, що право на відстрочку від призову матимуть лише ті здобувачі вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі.
"Тобто спочатку людина здобуває вищу освіту, магістерську та наукову. А ті, хто здобув ступінь бакалавра і знову пішов на бакалавра, права на відстрочку від мобілізації не матимуть", — пояснив Веніславський.
Він додав, що відстрочки не отримають також ті, хто маючи вищу освіту одного профілю, вирішив здобувати вищу освіту такого ж рівня, але іншого профілю.
"Це не буде підставою для відстрочки від мобілізації", — пояснив член комітету.
Раніше ми повідомляли, що в Україні Верховна Рада готується розглянути новий законопроєкт про мобілізацію та військову службу. Зокрема, він передбачає створення списку спеціальностей, які насамперед необхідні для Сил оборони.
В Україні деякі мобілізовані не можуть бути допущені до бойових дій, якщо вони не мають досвіду або не пройшли відповідне навчання.
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