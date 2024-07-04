Сколько в Украине военнообязанных — нардеп сделал предположение

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на построении. Фото: Офис Президента

В Украине насчитывается около 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, потенциально подлежащих мобилизации. Из этого числа забронированных лиц — 565 тысяч.

Об этом сообщил нардеп Дмитрий Наталуха в интервью "Общественному радио" в четверг, 4 июля.

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По словам нардепа, остается открытым вопрос, сколько из 11,1 миллиона мужчин в возрасте 25-60 лет — именно военнообязанных.

"Потому что системное обновление данных происходит у нас на глазах буквально. Финальную цифру по состоянию на сейчас не знает никто: конечно, что военные знают больше, чем мы, и Генштаб и Минобороны, это очевидно. Но нельзя сказать, что где-то есть эта цифра и ее можно посмотреть", — отметил Наталуха.

По словам нардепа, из этого числа — 11,1 миллиона — до 1,5 миллиона могут иметь инвалидность, хотя полноценной статистики никто не ведет.

"Мы получим цифру в грубо говоря 10 млн военнообязанных мужчин. Из этой цифры, конечно, часть уже служит. А часть уже за границей", — заявил Наталуха.

По данным народного депутата, сейчас забронировано 565 тысяч мужчин, но этот показатель может увеличиваться: кто-то может терять бронирование, но сейчас она вокруг вот 5-6% от общего пула.

Наталуха сообщил, что, по последним данным налоговой, в Украине насчитывается официально трудоустроенных мужчин около 2,62 млн — это наемные работники мобилизационного возраста.

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Верховной Раде рассматривают возможность предоставления отсрочки еще одной категории военнообязанных: речь идет о "неполнородных братьях и сестрах" погибших и без вести пропавших защитников.

Ранее мы сообщали, что проверки военно-учетных документов у граждан на улицах продолжатся и после 16 июля: результаты будут зависеть от того, будут ли у военнообязанного гражданина обновлены военно-учетные данные.

Также мы писали о советах по "мобилизационному чемоданчику": украинский фотограф и защитник Александр Заклецкий назвал вещи, которые нужно иметь во время учений и на фронте.