Поради мобілізованим — які речі потрібно мати насамперед

Українські мобілізовані у навчальному центрі. Фото: Facebook 150 навчального центру Командування Сил ТрО ЗСУ

Український фотограф та захисник Олександр Заклецький дав поради щодо "мобілізаційної валізки". Він назвав речі, які потрібно мати під час навчань та на фронті.

Перелік Олександр Заклецький написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Служити будуть всі. Настав час це прийняти. Може не ви конкретно, але ваш друг, син, брат. Тому, думаю, цей допис стосується всіх, хто очікує мобілізації", — зазначив Заклецький.

Захисник рекомендує чоловікам ще до призову пройти медичний огляд, оновити щеплення і мати при собі найсвіжіші результати аналізів, рентгенівські знімки та висновки лікарів щодо стану здоров'я.

"ВЛК часто працюють в "турборежимі", тому вам необхідно мати з собою максимум документів про ваші болячки", — наголосив Заклецький.

Поради у випадку мобілізації:

Складіть список важливих речей які потрібно зробити в разі вашої мобілізації (наприклад, залиште довіреній особі паролі від акаунтів та пін-коди від карток);

зробіть дублікат ключів та передайте довіреним особам;

підготуйте речі, що можуть вам стати в нагоді в армії з моменту потрапляння в навчальний центр.

"Це не означає, що вам треба їх перти на собі в день мобілізації, але вони мають лежати на поготові, щоб в разі необхідності їх можна було швидко відправити", — пише військовий.

Речі, які необхідно мати:

Пластикова папка, десяток файликів, чорні кулькові ручки (штук п'ять мінімум), декілька аркушів паперу, синій маркер, блокнот;

"Вам треба буде зберігати ваші документи. По можливості наполягайте на письмових розписках, витягах з наказів, копій різних форм та інших офіційних документів. Обов'язково перезнімайте всі документи які вас стосуються і проходять повз вас на смартфон та зберігайте на гугл-диску, є можливість зробити копію — робіть. Всі речі видані чи особисті обов'язково підписуйте маркером", — зазначив Заклецький.

якісний подовжувач на п'ять розеток та якісний тройник;

зарядка Quick Charge на 2-3 USB та кабелі;

павербанк на 20000 mAh. Краще мати не один, а два-три, на випадок довгих відключень;

вологі серветки – багато. Вони – основа гігієни в польових умовах;

кусачки;

обкладинка на військовий квиток, щоб зберігати його в пристойному вигляді. В ідеалі ще й покласти в пакетик з зіп-локом;

ніж з кліпсою кишеньковий, кишенькова точилка;

горнятко на один літр, електрокип'ятильник, ложка, виделка;

мультітул з пасатіжами;

таблетки від діареї;

протизастудне;

дитяча присипка від запрілостей;

"Це дуже серйозно. Від запрілостей починають потерпати дуже швидко і це дуже неприємно", – застеріг Заклецький.

ліхтарки налобні дві штуки;

запасний змінний одяг;

гумові капці (краще з закритим носом типу "сабо" або "крокси");

наплічник на 20-30 літрів;

захист від комарів та москитна сітка;

газовий пальник з "Тюльпанчиком" та газовий балон для нього;

старі бавовняні ганчірки, стара зубна щітка, ватні палички — вам доведеться постійно чистити зброю;

плоскогубці з ізольованими ручками та електровідкрутки з ізольованими ручками, відкрутка-пробник на фазу;

відкрутка з набором біт. До них військовий радить ще покласти хоча б десяток різнокаліберних чорних саморізів;

синя ізолента (в ідеалі ще й сантехнічний скотч Duct Tape) та мотузка для сушіння білизни;

суперклей;

рукавички будівельні — адже тактичні рукавички дорогі, і не завжди треба саме їх "вбивати". Будівельні рукавиці стануть в нагоді;

чай в пакетиках, кава в стіках, супи швидкого приготування, цукор, сіль;

набір для шиття та набір булавок;

зубна паста, зубна щітка, гребінець, бритва;

рушник з мікрофібри максимально великого розміру;

персональна не тактична аптечка під ваші потреби.

Допис Заклецького. Фото: скриншот

Допис Заклецького. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний депутат від фракції ''Європейська Солідарність'' Олексій Гончаренко заявив, що у Верховній Раді розглядають можливість надання відстрочки ще одній категорії військовозобов'язаних. За його словами, йдеться про "неповнорідних братів та сестер" загиблих та безвісти зниклих захисників.

Також, якщо мобілізованого відправили у зону бойових дій без базової військової підготовки — потрібно скаржитися на "гарячу лінію" Міноборони, у СБУ або ДБР. Згідно з законом навчання новобранців, які раніше не служили, тривають 2-3 місяці.