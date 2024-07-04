Скільки в Україні військовозобов'язаних — нардеп зробив припущення

Військовослужбовці Збройних сил України на шикуванні. Фото: Офіс Президента

В Україні налічується близько 11,1 млн чоловіків віком від 25 до 60 років, які потенційно підлягають мобілізації. З цього числа заброньованих осіб — 565 тисяч.

Про це повідомив нардеп Дмитро Наталуха в інтерв’ю "Громадському радіо" у четвер, 4 липня.

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Скільки в Україні військовозобов'язаних чоловіків

За словами нардепа, залишається відкритим питання, скільки з 11,1 мільйона чоловіків віком 25-60 років — саме військовозобов'язаних.

"Тому що системне оновлення даних відбувається в нас на очах буквально. Фінальну цифру станом на зараз не знає ніхто: звісно, що військові знають більше, ніж ми, і Генштаб і Міноборони, це очевидно. Але не можна сказати, що десь є ця цифра та її можна подивитися", — зазначив Наталуха.

За словами нардепа, з цього числа — 11,1 мільйона — до 1,5 мільйона можуть мати інвалідність, хоча повноцінної статистики ніхто не веде.

"Ми отримаємо цифру в грубо кажучи 10 млн військовозобов'язаних чоловіків. З цієї цифри, звісно, частина вже служить. А частина вже за кордоном", — заявив Наталуха.

За даними народного депутата, зараз заброньовано 565 тисяч чоловіків, але цей показник може збільшуватися: хтось може втрачати бронювання, але зараз вона навколо от 5-6% від загального пулу.

Наталуха повідомив, що, за останніми даними податкової, в Україні нараховується офіційно працевлаштованих чоловіків близько 2,62 млн — це найманні працівники мобілізаційного віку.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що у Верховній Раді розглядають можливість надання відстрочки ще одній категорії військовозобов'язаних: йдеться про "неповнорідних братів та сестер" загиблих та безвісти зниклих захисників.

Раніше ми повідомляли, що перевірки військово-облікових документів у громадян на вулицях продовжаться і після 16 липня: результати залежатимуть від того, чи будуть у військовозобов’язаного громадянина оновлені військово-облікові дані.

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