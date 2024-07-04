Відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії громадян — законопроєкт

Військовозобов'язаний українець у ТЦК. Фото: ЖОТЦК і СП

Народний депутат від фракції ''Європейська Солідарність'' Олексій Гончаренко заявив, що у Верховній Раді розглядають можливість надання відстрочки ще одній категорії військовозобов'язаних. За його словами, йдеться про "неповнорідних братів та сестер" загиблих та безвісти зниклих захисників.

Про це Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

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"Зараз в законі про мобілізацію вказана тільки категорія "повнорідні брат чи сестра". Тому пропоную виправити цю несправедливість і додати поняття "неповнорідний брат чи сестра", — наголосив Гончаренко.

Законопроєкт про відстрочку від мобілізації для неповнорідних брата чи сестри. Фото: скриншот

Депутати пропонують змінити закон про мобілізацію, розширивши коло військовозобов'язаних, чиї близькі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра, загинули або пропали безвісти під час бойових дій, для надання відстрочки від мобілізації.

На офіційному сайті Верховної Ради уточнили, що законопроєкт № 11391 було зареєстровано у вівторок, 2 липня.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу народного депутата Олексія Гончаренка

Хто і як може отримати відстрочку від призову на службу

Нагадаємо, що закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, змінив правила отримання відстрочки від військової служби для військовозобов'язаних. Так, через зниження призовного віку з 27 до 25 років право на відстрочку втратили 25- і 26-річні чоловіки. Натомість на неї можуть розраховувати 12 категорій громадян.

Водночас щоб отримати відстрочку, потрібно подати заяву до комісії при ТЦК, додавши до неї документи, які підтверджують право на отримання звільнення. Причому це можна зробити як у паперовій, так і в електронній формі.

Додамо, що військовозобов’язаний, близький родич якого брав участь у війні та зник безвісти, має право на автоматичну відстрочку від мобілізації.